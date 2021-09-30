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"التعليم": تغيير في نظام التقييم والمناهج بالصف الرابع الإبتدائي (فيديو)

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 01:20 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
وجهت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، رسالة طمأنة إلى أولياء الأمور بشأن تغيير منهج الصف الرابع الابتدائي.

وقالت "نوال" في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "أولياء الأمور بداية من دفعة 2018 درسوا منهج جديد تمامًا بدأ من أولى وتانية وثالثة وعندهم كل المهارات ولذلك ليس لديهم نفس المخاوف من تغيير منهج الصف الرابع الابتدائي".

وأضافت أن كتب الصف الرابع الابتدائي تنمي المهارات المهنية لدى الطلاب، مستطردة "الأطفال في أول ثلاث سنوات كان الامتحان تقويم وفق لأنشطة موجودة في الكتب المدرسية حتى يستمتعوا بتجربة التعلم الجديدة ومش عايزين يحصل امتحانات لفصل عملية التعلم عن امتحان الدرجات".

وتابعت: "في الصف الرابع الابتدائي التقييم سيكون عبارة عن ألوان وهذا امتداد لما أخذه وعنده أكثر من فرص ويحسن من مستواه الذي وصل إليه، ولذلك فكرة التقييم هنا لا تعتمد على الامتحان الواحد أو إعطاء درجات ولكنها مجموعة من أدوات التقييم يقدر الطالب بنفسه يقيس أنا كنت فين وبعد كده كنت فين وعنده فرصة متكررة واختبارات مختلفة عن اللي كانت موجودة قبل كده هدفه أن المتعلم يحكم على نفسه انه بيتعلم فعلا".

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