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محمد عبد الجليل يهاجم اتحاد الكرة بسبب شوقي غريب

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 12:33 ص
شوقي غريب
شوقي غريب
الفجر الرياضي
وجه محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق العديد من الإنتقادات إلى اللجنة المؤقتة لإدارة الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد ، وذلك عقب عودة شوقي غريب إلى قيادة المنتخب الوطني الأوليمبي ".

محمد عبد الجليل يهاجم اتحاد الكرة بسبب شوقي غريب
وقال عبد الجليل في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "TeN" مع الإعلامي إسلام صادق : " قرار عودة شوقي غريب إلى قيادة المنتخب الأوليمبي قرار غير مفهوم من اتحاد الكرة ، خاصةً أنه رحل منذ أقل من شهرين ، عقب نهاية دورة الألعاب الأوليمبية السابقة بطوكيو ، فلماذا تقتصر دائرة المرشحين دائماً على عدة أسماء دون منح الفرصة للعديد من الكوادر الجديدة ؟ 

وأضاف : " قرار إعادة تعيين شوقي غريب لقيادة المنتخب الوطني الأوليمبي ، قتل طموح العديد من المدربين المميزين في الدوري العام ، مثل علي ماهر و إيهاب جلال وعماد النحاس و غيرهم ".

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