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مي حلمي تحصل على تصريح مزاولة المهنة بنقابة الإعلاميين.. تفاصيل

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 03:41 ص
مي حلمي
مي حلمي
مي مرسي
أعلنت الإعلامية مي حلمي حصولها، على كارنيه نقابة الإعلاميين، وذلك من خلال صورة شاركتها مع نقيب الإعلاميين طارق سعدة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "حلمي" قائله: "أستاذ طارق سعدة نقيب الإعلاميين شكرا على حسن الاستضافة، انتظروا الحكم السبت القادم".

وكانت الإعلامية مي حلمي آثارت الجدل الفترة الأخيرة، وتعرضت لعدد من الإنتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب طريقتها في التعامل مع أحد ضيوفها مما جعلها حديث السوشيال ميديا.

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