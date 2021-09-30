يستعد منتخب مصر الأول تحت قيادة كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للفريق، لمواجهة نظيره ليبيريا، مساء اليوم الخميس، في إطار الإعداد لمباراتي ليبيا.





موعد مباراة مصر ضد ليبيريا الودية اليوم الخميس والقناة الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام منتخب ليبيا، يومي 8 و 11 أكتوبر من الشهر المقبل في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.





ويبدأ البرتغالي كارلوس كيروش مهمته الأولى مع الفراعنة من خلال ودية ليبيريا، والتي يبحث فيها عن مستوى اللاعبين.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.





وتذاع مباراة مصر أمام نظيره ليبيريا، عبر قناة أون تايم سبورتس.