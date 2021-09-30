إبراهيم عيسى: لازم وزير التعليم يأخذ رأي الناس في تطوير المنظومة التعليمية"

دعا الإعلامي إبراهيم عيسى، إلى مشاركة المعلم والرأي العام في عملية تطوير منظومة التعليم، قائلًا: هل وزير التعليم الدكتور طارق شوقي أخذ رأي المعلم في مشروعات تطوير التعليم؟ والإجراءات والأفكار التي ينفذها؟، وأنا لستُ بصدد انتقاده أو انتقاد سياسته إنما بصدد توصيف مجريات علاقتنا كمجتمع بالتعليم".



وقال خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء الأربعاء، إن المعلم هو المكون الأساسي في تطوير المنظومة التعليمية، معقبًا: "لازم وزير التعليم يأخذ رأي الناس في تطوير المنظومة التعليمية"، ووجه حديثه له قائلا: "انت مش سايق عربية راكبها لوحدك فيه معاك ملايين عايزين يعرفوا رايحين على فين".



وأكد على ضرورة إجراء استطلاع رأي المعلم في خطوات تطوير المنظومة التعليمية، داعيًا إلى مشاركة خبراء التعليم والرأي العام في عملية تطوير المنظومة التعليمية والتداول والتحاور باستفاضة بهذا الشأن.

