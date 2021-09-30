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القمة النارية.. موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 01:01 ص
برشلونة وأتلتيكو مدريد
برشلونة وأتلتيكو مدريد
ريهام عبد المحسن
يترقب عشاق ومحبي الكرة الإسبانية مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.
موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني.

من المقرر أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة يوم السبت 2 أكتوبر 2021 على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الروخيبلانكوس وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports connect ببث المباراة.

موقف أتلتيكو مدريد وبرشلونة في جدول الدوري الاسباني

يحتل برشلونة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 12 نقطة من 6 مباريات خاضها حتى الآن، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 3 مباريات ويطمح البرسا في مصالحة جماهيره والفوز بالمباراة من أجل مواصلة مشواره نحو لقب الليجا في الموسم الحالي.

في حين يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 14 نقطة من 7 مباريات خاضها حتى الآن، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر في مباراة واحدة ويسعى للمنافسة على لقب الليجا الذي توج به في الموسم الماضي بالإضافة إلى المنافسة على بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

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