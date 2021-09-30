يوسف الحسيني: العشوائيات تنتهي في كل مصر بعد 3 سنوات (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن مصر استطاعت النصر على إسرائيل التي كانت تلقى بدعم سياسي واقتصادي وعسكري من معظم دول العالم، في حرب السادس من أكتوبر، وحصلت على حقها بالتحكيم في قطعة أرض صغيرة تسمى بطابا، معقبًا: "عايز تقول يعني اننا ممكن نسيب مياه مصر كده، لا طبعًا".





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، ان أرض مصر مباركة ومحمية من عند الله عز وجل،مشيرًا إلى ان المصري دائمًا ينتصر بسبب إيمانه بالله وبنفسه وقدرته المستمدة من الله عز وجل، معقبًا: "ارفع رأسك فوق أنت مصر، وقادر"



