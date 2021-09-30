عمرو صلاح.. سوء التوفيق كان سبب في هبوط دجله القسم الثاني













يعتبر عمرو صلاح لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي وادي داجله لاعب جوكر يعتمد عليه جمال عبدالباقي المدير الفني للفريق في أكثر من مركز داخل الملعب حيث يجيد اللاعب اللعب في وسط الملعب والمهاجم الصريح وكذلك الظهير الأيسر، وأحيانا يشارك في مركز قلب الدفاع .









وأجرى مراسل " الفجر الرياضي" حوارا مع لاعب الفريق الدجلاوي للتعرف عن فترة الإعداد وشكل المنافسة بالقسم الثاني .





1- كيف بدأت مسيرتك مع كرة القدم؟





بدأت مشواري فى مدرسة الكرة الخاصة بأحمد شوبير ثم انتقلت بعد كدة إلى النادى الاهلى في سن ٩ سنين ثم إنتقلت من الاهلى على بلدية المحلة فريق أول و بعدها على وادى دجلة .





2- متي سينتهي عقدك مع وادي دجلة؟





فاضل في عقدي مع الفريق موسمين





3- من وجهه نظرك ماهو سبب هبوط دجله القسم الثاني،؟





من وجهه نظري كان بيقابلنا سوء توفيق كبير يعنى كان الفريق بيبقا كسبان ونتعادل فى اخر دقايق ثم يأتي هدف الخسارة .









4- كيف استعدا الفريق الموسم الجديد في القسم التاني؟





من خلال إقامة معسكر في العين السخنة وأثق في قدرات الفريق هنيعمل موسم كويس ونتأهل للممتاز .









5- كيف تري المنافسه هذا الموسم في مجموعه "القاهره"؟





منافسة قوية جدا كل الفرق تعتبر دورى ممتاز،ونحن مستعدين بشكل قوي.





6- كيف استفاد الفريق من الوديتين اللي لعبهم في المعسكر؟









الاستفاده من المبارياتينكان دخول العناصر الجديدة مع العناصر القديمة وتجربة العناصر الجديده، وهو ما تحقق من انسجام وترابط.





7- من وجهه نظرك هل دجله قادر علي الصعود مره أخرى للدوري الممتاز؟





بالتأكيد دجله فرقه كبيره وقادرين علي الصعود مره تانيه.









8- ماهو طموحك مع الفريق هذا الموسم؟



