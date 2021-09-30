عمرو عبد الجليل: افيهاتي مستوحية من محمد نجم وبمثل أدوار مش فاهمها

حل الفنان عمرو عبد الجليل، ضيفا مع أمير كراراة في حلقة خاصة من برنامجه "سهرانين" والمذاع على قناة "on".



وقال عمرو عبد الجليل عن أعماله الفنية أثناء لقائه مع أمير كرارة: "كنت بمثل أدوار مش فاهمها.. ومش عارف اختارونى ليه".



وأضاف "عبد الجليل" أن يستوحي إفيهاته من الفنان الراحل محمد نجم.



يذكر أن حلقة برنامج "سهرانين" لـ عمرو عبد الجليل وأمينة تم تأجيلها من الأسبوع الماضي حدادا على وفاة المشير طنطاوي.