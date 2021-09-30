أسامة ربيع يفجر مفاجأة حول دخل قناة السويس في يوم واحد (فيديو)

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة شهدت اليوم مرور 87 سفينة من القناة بحوالي 5 مليون طن، وهذا رقم كبير، لافتَا إلى أن العائد اليومي في القناة وصل لـ22 مليون دولار، وهذا مكسب كبير للخزانة المصرية.



وتابع "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية الأولى"، مساء الإثنين، : "لولا قناة السويس الجديدة مكناش نقدر نمرر هذا العدد من السفن، العدد الذي كان يمر من القناة لم يكن يزيد عن 45 سفينة على الإطلاق".



ولفت إلى أن القناة شهدت مرور 100 سفينة يوميًا بعد أزمة إيفرجيفن، معقبًا: "كنا بنعدي أكتر من 100 سفينة يوميًا، وهذا دليل على قدرة القناة على استقبال أكبر عدد من السفن".

