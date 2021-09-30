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أمينة: والدتي ضربتني بسبب بدلة ضابط

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 04:55 ص
أمينة
أمينة
مي مرسي
حلت المطربة أمينة، ضيفة حلقة اليوم من برنامج "سهرانين"، لأمير كرارة والمذاع على قناة "on".

وكشفت أمينة عن تفاصيل في حياتها الشخصية من خلال لقائها قائله أن والدتها قامت بصفعها على وجهها بسبب رغبتها في شراء بدلة ظابط لقضاء العيد.

وتابعت قائله: "بعدها اشتريت فستانًا لا يعجبني لونه أزرق..كل البنات في العيد بتلبس فستان ابيض، وأنا جبت أزرق لأني لم أكن أرغب في شراء شيء، والشنطة كان لونها أحمر".

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