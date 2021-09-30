عاجل.. تفاصيل فصل عضو في مجلس الدولة بقرار من الرئيس بعد تعيينه بأيام

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، حمل رقم 433 لسنة 2021 بسحب عضوية أحد المندوبين المساعدين الجُدد بمجلس الدولة من خريجي كلية الحقوق دفعة 2016، والذي صدر القرار رقم 327 بتعيينه مندوبًا مساعدًا.





وكشف مصدر قضائي مطلع عن التفاصيل المتعلقة بالقرار، موضحًا أن العضو المذكور سبق وفُصل من النيابة العامة لما بدر منه من سوء استخدام لوظيفته.



