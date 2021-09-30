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عاجل.. تفاصيل فصل عضو في مجلس الدولة بقرار من الرئيس بعد تعيينه بأيام

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 01:52 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
هدير حمزة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، حمل رقم 433 لسنة 2021 بسحب عضوية أحد المندوبين المساعدين الجُدد بمجلس الدولة من خريجي كلية الحقوق دفعة 2016، والذي صدر القرار رقم 327 بتعيينه مندوبًا مساعدًا.

وكشف مصدر قضائي مطلع عن التفاصيل المتعلقة بالقرار، موضحًا أن العضو المذكور سبق وفُصل من النيابة العامة لما بدر منه من سوء استخدام لوظيفته.

وأكدّ المصدر في تصريح خاص لـ"الفجر"، أنّ النيابة العامة خاطبت مجلس الدولة بشأنه وطالبت بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، فباشرت الجهات المختصة في مجلس الدولة التحقيق في الموضوع، وبعد التأكد من صحة المعلومات؛ خاطب مجلس الدولة رئاسة الجمهورية التي أصدرت قرارًا بفصله.

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مجلس الدولة فصل عضو بمجلس الدولة بوابة الفجر الفجر السيسي

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