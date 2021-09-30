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الإنزلاق الغضروفي سبب ابتعاد توفيق عبد الحميد عن الفن.. تفاصيل

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 05:46 ص
توفيق عبد الحميد
توفيق عبد الحميد
مي مرسي
كشف الفنان توفيق عبد الحميد علاقته بمواقع التواصل الاجتماعي،في الفترة الأخيرة.

وقال "عبد الحميد" من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر: "ما زلت متأثرًا بالانزلاق الغضروفي ومهنة التمثيل قاسية وشاقة وتتطلب من الفنان بذل مجهود ذهني وعضلي كبير لا يتناسب حاليًا مع حالتي الصحية".

وتابع قائلا: "لم تكن لي صور شخصية من قبل على صفحتي بالـ فيس بوك، حتى قررت أمس، نشر صورة لي مع كلابي التي تعيش معي في المنزل".

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