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الأهلي يفاجئ لاعبيه بقرار صادم

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 01:31 ص
الاهلي
الاهلي
أمل الحلفاوي
فاجأ مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بقرار صادم، حسب ما أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو.

الأهلي يفاجئ لاعبيه بقرار صادم
وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن إدارة الأهلي استقرت على تجميد صرف مستحقات اللاعبين في الموسم الجديد بعد خسارة السوبر المصري، أمام طلائع الجيش.

وتابع، "كان يجب على إدارة الأهلي خصم نسبة ثابتة من العقود، وليس خصم قيمة معينة، بسبب تفاوت الرواتب بين اللاعبين".

جدير بالذكر أن الأهلي كان قد خسر لقبي الدوري المصري الممتاز الموسم المنصرم، لحساب الزمالك، وكأس السوبر المصري، لصالح طلائع الجيش.

الكلمات المفتاحية

الخطيب الاهلي إدارة النادي الأهلي

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