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وادي دجلة يعزز صفوفه بصفقات جديدة

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 01:34 ص
بوابة الفجر
بسمة البدري

أعلن مجلس إدارة نادي وادي دجله التعاقد مع اللاعب مصطفي شبيطه "وسط ملعب" مصر المقاصه السابق لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الكروي الجديد 20212022.

ووقع للاعب "شبيطه للفريق الدجلاوي لمده موسمين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد لمسابقة الدوري القسم الثاني.

وادي دجله يخطط للعوده سريعا للدوري الممتاز من خلال صفقات مميزه مثل ستانلي لاعب الزمالك السابق ومصطفي شبيطه لاعب المقاصه وعوده التونسي رفيق كابو من اعارته لسموحه كما يضم دجله العديد من الاسماء التي شاركت معه في الدوري مثل مسعد عوض ومحمد رضا وابراهيم عايش.


ويذكر أن فريق وادى دجله يواجه نظيره فريق بنها في المباراة المقرر لها يوم الجمعه المقبلة مطلع أكتوبر في الثانية ونصف عصرا علي ملعب المقاولون العرب.

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