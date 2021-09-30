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كيروش يستقر على تشكيل مصر ضد ليبيريا

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 01:33 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
محمد الدمتناوي
يلتقي منتخب مصر الأول تحت قيادة كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للفريق، أمام نظيره ليبيريا، مساء اليوم الخميس، في إطار الإعداد لمباراتي ليبيا.

كيروش يستقر على تشكيل مصر ضد ليبيريا
ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام منتخب ليبيا، يومي 8 و 11 أكتوبر من الشهر المقبل في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

ويبدأ البرتغالي كارلوس كيروش مهمته الأولى مع الفراعنة من خلال ودية ليبيريا، والتي يبحث فيها عن مستوى اللاعبين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتوح - أيمن أشرف - محمود حمدي الونش - أكرم توفيق.
خط الوسط: طارق حامد - عمرو السولية - رمضان صبحي - محمد مجدي أفشة - مصطفى فتحي.
خط الهجوم: محمد شريف.

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر ليبيريا كيروش كأس العالم 2022 بقطر

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