موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي

تتجه أنظار متابعي ومحبي الكرة الإيطالية لمتابعة مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.





موقف يوفنتوس وتورينو في جدول الدوري الإيطالي

يحتل تورينو المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 8 نقاط حصدها من 6 مباريات، حيث فاز في مبارتين وتعادل في مبارتين واحدة وخسر مبارتين ويطمح تورينو في حجز أحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.





في حين يحتل يوفنتوس المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 8 نقاط حصدها من 6 مباريات، حيث فاز في مبارتين وتعادل في مبارتين وخسر مبارتين ويطمح يوفنتوس بعد عودة الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني للفريق لإسعاد جماهير السيدة العجوز واستعادة أمجاد البطولات والألقاب والتتويج بلقب الكالتشيو بالإضافة إلى المشاركة بقوة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.





موعد مباراة يوفنتوس ضد تورينو في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة يوفنتوس وتورينو يوم السبت 2 أكتوبر 2021 على ملعب أولمبيكو دي تورينو معقل تورينو وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.





وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة DAZN 1HD Italia ببث المباراة.