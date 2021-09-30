



كشف عامر حسين، عضو رابطة الأندية والمشرف على لجنة المسابقات، عن آخر تطورات عودة الجماهير إلى الملاعب في الدوري المصري الممتاز، خلال الفترة المقبلة.





عامر حسين يكشف آخر تطورات عودة الجماهير في الدوري المصري

وأشار حسين في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، إلى أن اللجنة تواصل محاولاتها مع الجهات الامنية من أجل عودة الجماهير، بعد النجاح في تنظيم أكثر من بطولة في حضور الجماهير.









وأوضح أن اللجنة تنتظر إقامة قرعة الدوري وتحديد شكل المسابقة خلال الموسم المقبل، ليتم بعدها العمل على ملف عودة الجماهير للملاعب مرة أخرى، مشيرًا إلى أن اللجنة تدرس عدة تصورات لعرضها على الأمن لعودة الجماهير.





كما كشف، "لم نتلقى أي خطاب رسمي بشأن موعد كأس العالم للأندية وكأس السوبر الإفريقي".



