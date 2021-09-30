قدم الإعلامي أحمد حسام ميدو، عدد من الاقتراحات من أجل عودة الجماهير للمدرجات مرة أخرى، في المسابقات المحلية، خلال الموسم الجديد.





ميدو يقدم اقتراحات لعودة الجماهير للملاعب المصرية

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " لابد من عودة الجماهير بشكل تدريجي إلى المدرجات مرة أخرى، من الممكن أن يتم عودة الجماهير عن طريق البوابات الإلكترونية، مثلما حدث في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما الأخيرة في مصر".





وتابع، "كما يمكن أن يقتصر الحضور في البداية على جماهير الفريق صاحب الأرض فقط، أو وضع مسافات بين الجماهير وبعضها".





واستكمل، " عودة الجماهير أمر هام للغاية، لأنه يرسل رسالة إلى العالم أن مصر بلد الأمن والأمان، كما أنها أيضًا مهمة لدخل الأندية، فيجب على الجميع التكاتف من أجل عودة الجماهير للملاعب المصرية".



