يستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني"لاليجا" قبل انطلاق منافسات الجولة الثامنة، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل الموافق 1 من شهر أكتوبر المقبل.





جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة القادمة





وجاء ريال مدريد في صدارة الدوري، رغم تعادله السلبي أمام فيا ريال خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.





فيما جاء ريال سوسيداد ثانياً برصيد 16 نقطة، بعد فوزه على إلتشي بهدف نظيف لحساب الجولة ذاتها، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ريليس تاماريندوس".





فيما تمكن برشلونة من حسم ثلاث نقاط من ليفانتي، عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي أقيم على "كامب نو" معقل النادي الكتالوني.





بينما خسر حامل لقب النسخة الماضية فريق أتلتيكو مدريد، ثلاث نقاط مهمه في صراع الحفاظ على لقب الدوري، بعدما تلقى الخسارة بهدف نظيف أمام ألافيس، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ميندزورتزا".





وجاء ترتيب الدوري الإسباني على النحو التالي:

1 ريال مدريد 17

2 ريال سوسيداد 16

3 إشبيلية 14

4 أتليتكو مدريد 14

5 رايو فاييكانو 13

6 برشلونة 12

7 ريال بيتيس 12

8 فالنسيا 11

9 أوساسونا 11

10 أتليتيكو بلباو 10

11 فياريال 8

12 مايوركا 8

13 سيلتا فيغو 7

14 إسبانيول 6

15 قادس 6

16 إلتشي 6

17 ليفانتي 4

18 غرناطة 3

19 ديبورتيفو ألافيس 3

20 خيتافي 0



