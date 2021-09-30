Advertisements

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة القادمة

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 02:00 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد نادر
يستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني"لاليجا" قبل انطلاق منافسات الجولة الثامنة، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل الموافق 1 من شهر أكتوبر المقبل.

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة القادمة

وجاء ريال مدريد في صدارة الدوري، رغم تعادله السلبي أمام فيا ريال خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

فيما جاء ريال سوسيداد ثانياً برصيد 16 نقطة، بعد فوزه على إلتشي بهدف نظيف لحساب الجولة ذاتها، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ريليس تاماريندوس".

فيما تمكن برشلونة من حسم ثلاث نقاط من ليفانتي، عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي أقيم على "كامب نو" معقل النادي الكتالوني.

بينما خسر حامل لقب النسخة الماضية فريق أتلتيكو مدريد، ثلاث نقاط مهمه في صراع الحفاظ على لقب الدوري، بعدما تلقى الخسارة بهدف نظيف أمام ألافيس، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ميندزورتزا".

وجاء ترتيب الدوري الإسباني على النحو التالي:
1 ريال مدريد 17
2 ريال سوسيداد 16
3 إشبيلية 14
4 أتليتكو مدريد 14
5 رايو فاييكانو 13
6 برشلونة 12
7 ريال بيتيس 12
8 فالنسيا 11
9 أوساسونا 11
10 أتليتيكو بلباو 10
11 فياريال 8
12 مايوركا 8
13 سيلتا فيغو 7
14 إسبانيول 6
15 قادس 6
16 إلتشي 6
17 ليفانتي 4
18 غرناطة 3
19 ديبورتيفو ألافيس 3
20 خيتافي 0

الكلمات المفتاحية

فريق ريال مدريد ريال مدريد الليجا اخبار ريال مدريد

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يقرر بيع نجمه مقابل 15 مليون جنيه

منذ ساعتين و 40 دقيقة

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يطلب ضم صفقة غير متوقعة للأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل - تعرف على موعد انتخابات نادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل فصل عضو في مجلس الدولة بقرار من الرئيس بعد تعيينه بأيام

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من كومان بعد خسارة برشلونة المذلة أمام بنفيكا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد أزمة الغاز| جورج قرداحي يطلب أمرا من مصر.. وهذا هو رد القاهرة عليه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بنفيكا يُهين برشلونة بالثلاثة في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

738 حالة إيجابية جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 7 ساعات

بعد هدفه القاتل.. تعرف على أرقام رونالدو في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - لابورتا يستقر على مدرب برشلونة الجديد خلفًا لكومان

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفاجئ لاعبيه بقرار صادم

منذ ساعة و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليجانيس

بعد تأجيل الدوري الإسباني.. موعد مباراة برشلونة القادمة

بعد تأجيل الدوري الإسباني.. موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد تأجيل الليجا

ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة القادمة في الليجا

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة الخامسة والثلاثين

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:01 م

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

12:35 ص

عاجل - لابورتا يستقر على مدرب برشلونة الجديد خلفًا لكومان

11:27 م

عاجل - حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

10:02 م

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

08:12 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements