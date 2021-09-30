أسامة عبدالكريم يفتح النار على أحمد مجاهد





فتح أسامة عبد الكريم، مدرب حراس منتخب مصر الأوليمبي السابق، النار على أحمد مجاهد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.





وأكد أسامة عبدالكريم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أحمد مجاهد اعترض على وجودي ضمن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي في 2018، واعتقد أنه وراء استبعادي في تشكيل المنتخب الأوليمبي الجديد".





وتابع، "كنت في حالة من الذهول والدهشة، عندما علمت بخبر عودة الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بالكامل ماعدا أنا، ولم أتحدث مع أي أحد، ولا حتى الكابتن شوقي غريب".





واستكمل، "أتمنى التوفيق للكابتن شوقي غريب وجهازه خلال الفترة المقبلة، أعتقد أنني أديت مهمتي معهم على أكمل وجه، ولم أكن أتوقع عودة الجهاز الفني بالكامل مرة أخرى، ولكن من دوني".





كما أكد، "من الصعب أن أعمل مع شوقي غريب مرة أخرى بعد فقدان الثقة".



