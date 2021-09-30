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مدرب سيمبا يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 02:30 ص
ميكيسوني
ميكيسوني
محمد زويد
أكد ديديه جوميز، المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، إن رحيل ميكيسوني عن فريقه أثر بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه كان من أفضل اللاعبين داخل النادي.

مدرب سيمبا يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة
وقال جوميز في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "أتوقع نجاح ميكيسوني مع الأهلي في الفترة المقبلة، وهو لاعب يملك إمكانيات مميزة للغاية ستساعده على النجاح داخل الفريق الأحمر".

وفي سياق آخر أثنى الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني على مستوى ميكسوني لاعب فريق الأهلي الجديد.

وزاد "ميكسوني لاعب مميز وقادر على حجز مكانه في التشكيل الأساسي ويجيد اللعب في كل مراكز الهجوم".

وتابع :"السرعة أهم ما يميز ميكسوني، ورغم العديد من النجوم بين صفوف الأهلي لكن ميكسوني قادر على المشاركة أساسيًا".

وواصل :"عبدالله السعيد من أهم اللاعبين في مصر، واعتبره الأفضل في إفريقيا".

الكلمات المفتاحية

ميكيسوني سيمبا الاهلي

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