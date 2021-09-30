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تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة القادمة

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 02:29 ص
ميلان
ميلان
محمد نادر
زوار "الفجر الرياضي" نستعرض ترتيب الدوري الإيطالي قبل إنطلاق منافسات الجولة السابعة، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل الموافق 1 من شهر أكتوبر المقبل.

عزز نابولي صدارته للكالتشيو بعد تغلبه على كالياري بهدفين نظيفين لحساب الجولة السادسة، والتي أقيمت على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا".

فيما رفع ميلان رصيده إلى النقطة 16 بعدما نجح في الفوز على سبيزيا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ستاد "ألبرتو بيكو".

وشهدت الجولة السادسة الفوز الثاني لفريق يوفنتوس، وهذه المره على حساب سامبدوريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "أليانز ستاديوم".

وتعادل حامل لقب الموسم الماضي فريق انتر ميلان مع أتلانتا بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "سان سيرو" معقل النيراتزورى ليرتفع رصيده إلى النقطة 14 في المركز الثالث في ترتيب الدوري.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل إنطلاق فعاليات الجولة المقبلة:
1نابولي18
2ميلان16
3إنتر ميلان 14
4روما 12
5فيورنتينا 12
6لاتسيو 11
7أتالانتا 11
8إمبولي 9
9 شعار تورينو 8
10يوفنتوس 8
11بولونيا 8
12 ساسولو7
13أودينيزي 7
14هيلاس فيرونا 5
15سامبدوريا5
16جنوى5
17سبيزيا4
18فينيزيا4
19كالياري 2
20 ساليرنيتانا 1

الكلمات المفتاحية

وفنتوس نابولي ميلان

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