تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة القادمة

زوار "الفجر الرياضي" نستعرض ترتيب الدوري الإيطالي قبل إنطلاق منافسات الجولة السابعة، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل الموافق 1 من شهر أكتوبر المقبل.





عزز نابولي صدارته للكالتشيو بعد تغلبه على كالياري بهدفين نظيفين لحساب الجولة السادسة، والتي أقيمت على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا".





فيما رفع ميلان رصيده إلى النقطة 16 بعدما نجح في الفوز على سبيزيا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ستاد "ألبرتو بيكو".





وشهدت الجولة السادسة الفوز الثاني لفريق يوفنتوس، وهذه المره على حساب سامبدوريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "أليانز ستاديوم".





وتعادل حامل لقب الموسم الماضي فريق انتر ميلان مع أتلانتا بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "سان سيرو" معقل النيراتزورى ليرتفع رصيده إلى النقطة 14 في المركز الثالث في ترتيب الدوري.





وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل إنطلاق فعاليات الجولة المقبلة:

1نابولي18

2ميلان16

3إنتر ميلان 14

4روما 12

5فيورنتينا 12

6لاتسيو 11

7أتالانتا 11

8إمبولي 9

9 شعار تورينو 8

10يوفنتوس 8

11بولونيا 8

12 ساسولو7

13أودينيزي 7

14هيلاس فيرونا 5

15سامبدوريا5

16جنوى5

17سبيزيا4

18فينيزيا4

19كالياري 2

20 ساليرنيتانا 1



