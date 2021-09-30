أكد الإعلامي كريم شحاتة، إن مسئولي نادي الزمالك قاموا بتعديل عقد إمام عاشور لاعب الفريق خلال الموسم المقبل، بناء على توصية من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.





بأمر كارتيرون.. الزمالك يفاجئ نجم الفريق

وقال كريم في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "عقد إمام عاشور يصل مع الزمالك إلى 800 ألف جنيه في الموسم الواحد، وكارتيرون أوصى بتجديد التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.





وجاء ذلك لتحقيق أكبر استفادة فنية منه لما يمتلكه من قدرات وإمكانيات عالية والاعتماد عليه بشكل أساسي، وستقوم الإدارة برفع العقد إلى 6 ملايين جنيه في الموسم الواحد.





وكان إمام عاشور خلال الفترة الماضية قد أشتكي للمقربين من قلة المقابل المادي الذي يتقاضي خلال الفترة الماضية مع الزمالك مما جعل مسئولى القلعة البيضاء يريدون تعديل عقد اللاعب للحفاظ على تواجده في الفترة المقبلة.



