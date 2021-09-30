زوار "الفجر الرياضي" نستعرض ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل إنطلاق منافسات الجولة السابعة، والمقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 2 من شهر أكتوبر المقبل.





جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل منافسات الجولة القادمة





حافظ ليفربول على صدارته "للبريميرليج" رغم تعادله أمام الصاعد حديثاً للدوري الممتاز فريق برينتفورد بثلاثة أهداف لمثلهما، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب "برينتفورد" ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.





وحسم مانشستر سيتي قمة الجولة السادسة لصالحه بتغلبه على حامل لقب دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية فريق تشيلسي بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "ستامفورد بريدج" ليرفع رصيده من النقاط إلى 13 هدف في المركز الثاني في ترتيب الدوري.





وفي مفاجآة مدوية سقط مانشستر يونايتد على ملعبه أمام استون فيلا بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم في الجولة السادسة، ليتوقف رصيد الشياطين الحمر عند النقطة 13 في المركز الرابع.





وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل إنطلاق مباريات الجولة القادمة:

1 ليفربول 14

2 مانشستر سيتي 13

3 تشيلسي 13

4 مانشستر يونايتد 13

5 إيفرتون 13

6 برايتون13

7 وست هام11

8 أستون فيلا10

9 برينتفورد 9

10 أرسنال9

11 توتنهام9

12 واتفورد7

13 ليستر سيتي7

14 ولفرهامبتون 6

15 كريستال بالاس 6

16 ساوثامبتون 4

17 نيوكاسل 3

18 ليدز يونايتد 3

19 بيرنلي 2

20 نورويتش 0



