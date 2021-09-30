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طارق مصطفى: سعدت بإقالتي من منتخب مصر

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
أكد طارق مصطفى، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، إنه شعر بسعادة أكبر بعد إقالة الجهاز الفني للمنتخب ورحيله أكثر من توليه هذا المنصب في المنتخب الوطني.

طارق مصطفى: سعدت بإقالتي من منتخب مصر
وقال طارق في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الجهاز الفني لمنتخب مصر كان ليس لديه قبول للجماهير والإعلام، والجميع تربص بالجهاز، وواجهنا ضغوطات كبيرة".

وأوضح طارق مصطفى، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، إن الجهاز الفني السابق واجه أزمات لا يتحملها أي جهاز قبل مباراة الجابون في تصفيات كأس العالم 2022.

وأشار:" إلى أن مباراة الجابون هى الأفضل التي ادارها الجهاز السابق، والتغيرات كانت مثمرة للغاية".

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منتخب مصر طارق مصطفى حسام البدري

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