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"حبيتها أول ما شوفتها".. أحمد سعد يكشف عن بداية علاقته بـ علياء بسيوني

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 02:28 ص
أحمد سعد وعلياء بسيوني
أحمد سعد وعلياء بسيوني
مي مرسي
استضافت الإعلامية بسمة وهبة، الفنان أحمد سعد، وعلياء بسيوني، في حلصة خاصة من برنامج "90 دقيقة" والمذاع على قناة "المحور"، وذلك عقب الإنتقادات التي تعرضو لها في الفترة الأخيرة عقب زواجهم.

وقال "سعد" في لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة عن علاقته بـ علياء بسيوني: "كنت حريص على إني أعبر عن حبي بالتصرفات، وحبيتها من أول ما شفتها وهي مختلفة جدا عني وعن أسلوب حياتي في كل حاجة".

كما تابع متحدثا عنها قائلا: "ذوقها حلو جدًا في اللبس، وكل أصحابها بيسألوها عن لبسهم، وهي ديكتاتورية فوق الوصف في اللبس والذوق، واختارت لي كل الحاجات اللي في دولاب".

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