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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل منافسات الجولة القادمة

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 03:30 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد زويد
حافظ النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول، على صدارة قائمة هدافى الدوري الإنجليزى الممتاز، عقب إسدال الستار على منافسات الجولة السادسة من عمر المسابقة بالموسم الحالي 2021-2022، مساء الإثنين الماضي، بمواجهة فريقى كريستال بالاس ونظيره برايتون، والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما.

ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي
جاء محمد صلاح في صدارة قائمة هدافى الدورى الإنجليزي بالموسم الحالي 2021-2022، برصيد 5 أهداف متساويا مع الثنائي جيمى فاردى نجم ليستر سيتي، بعد تسجيله ثنائية في مرمى بيرنلى، وميشيل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد، بتسجيله هدفا في شباك ليدز يونايتد.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:
1- محمد صلاح - ليفربول 5 أهداف.
2- ميكيل انطونيو - وست هام 5 أهداف.
3 - جيمي فاردي - ليستر سيتي 5 أهداف.
4 - برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد 4 أهداف.
5 - إسماعيل سار - واتفورد 4 أهداف.
6 - نبيل موباي - برايتون 4 أهداف.
7 - سعيد بن رحمة - وست هام 3 أهداف.
8 - كرستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 3 أهداف.
9 - روميلو لوكاكو - تشيلسي - 3 أهداف.

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول الدوري الانجليزي

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