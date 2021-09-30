Advertisements

"القصة دايما من طرف واحد".. علياء بسيوني تتحدث عن أزمات أحمد سعد

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 02:36 ص
أحمد سعد وعلياء بسيوني
أحمد سعد وعلياء بسيوني
مي مرسي
حل الفنان أحمد سعد، وعلياء بسيوني زوجته، ضيفا حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، للإعلامية بسمة وهبة والمذاع على قناة "المحور".

وتحدثت علياء بسيوني عن علاقتها بـ أحمد سعد، عقب الإنتقادات التي تعرض لها الثنائي فور زواجهم قائله: "أحمد لو كان وحش، كان هيبقى له رد فعل في أي حاجة في المشاكل اللي حصلت، مش معقولة دايما القصة تبقى من طرف واحد، مش معقولة المشاكل كلها تيجي من طرف واحد، في جانب مفقود من القصة، ولو كان وحش كان رد ودافع عن نفسه".

وتابعت متغزلة في أحمد سعد قائله: "أحمد سعد لذيذ وأنا بتبسط من الناس اللي بيبقى ليها شخصية في القعدة وعنده كاريزما ويدخل في أي حتة نحس بيه، لكنه كان شبهي في إنه مزاجي وبنحب التحديات، كان يظهر ويختفي، فكان الاختفاء بيستفزني".

الكلمات المفتاحية

علياء بسيوني واحمد سعد بسمة وهبة الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

مفاجأة.. موسيماني يطلب ضم صفقة غير متوقعة للأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - بنفيكا يُهين برشلونة بالثلاثة في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد هدفه القاتل.. تعرف على أرقام رونالدو في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. تعليق ناري من كومان بعد خسارة برشلونة المذلة أمام بنفيكا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد أزمة الغاز| جورج قرداحي يطلب أمرا من مصر.. وهذا هو رد القاهرة عليه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يقرر بيع نجمه مقابل 15 مليون جنيه

منذ ساعتين و 38 دقيقة

738 حالة إيجابية جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل - حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل فصل عضو في مجلس الدولة بقرار من الرئيس بعد تعيينه بأيام

منذ أقل من ساعة

عاجل - لابورتا يستقر على مدرب برشلونة الجديد خلفًا لكومان

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفاجئ لاعبيه بقرار صادم

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - تعرف على موعد انتخابات نادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد ارتباطها بأحمد سعد.. معلومات لا تعرفها من قبل عن عارضة الازياء علياء بسيوني

من هي علياء بسيوني خطيبة أحمد سعد

عاجل.. خطوبة احمد سعد وعلياء بسيوني (صورة )

بعد تصدرها التريند.. من هي علياء بسيوني خطيبة أحمد سعد؟

أنباء عن انفصال أحمد سعد عن خطيبته علياء بسيوني

أول صورة من عقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:01 م

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

12:35 ص

عاجل - لابورتا يستقر على مدرب برشلونة الجديد خلفًا لكومان

11:27 م

عاجل - حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

10:02 م

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

08:12 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements