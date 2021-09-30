"القصة دايما من طرف واحد".. علياء بسيوني تتحدث عن أزمات أحمد سعد

حل الفنان أحمد سعد، وعلياء بسيوني زوجته، ضيفا حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، للإعلامية بسمة وهبة والمذاع على قناة "المحور".



وتحدثت علياء بسيوني عن علاقتها بـ أحمد سعد، عقب الإنتقادات التي تعرض لها الثنائي فور زواجهم قائله: "أحمد لو كان وحش، كان هيبقى له رد فعل في أي حاجة في المشاكل اللي حصلت، مش معقولة دايما القصة تبقى من طرف واحد، مش معقولة المشاكل كلها تيجي من طرف واحد، في جانب مفقود من القصة، ولو كان وحش كان رد ودافع عن نفسه".



وتابعت متغزلة في أحمد سعد قائله: "أحمد سعد لذيذ وأنا بتبسط من الناس اللي بيبقى ليها شخصية في القعدة وعنده كاريزما ويدخل في أي حتة نحس بيه، لكنه كان شبهي في إنه مزاجي وبنحب التحديات، كان يظهر ويختفي، فكان الاختفاء بيستفزني".