كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول سيتنافس مع برشلونة، على التعاقد مع لاعب من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب صحيفة "إندبندنت"، فإن الثنائي الأوروبي البارز، يُريد ضم الكولومبي لويس دياز الجناح الأيسر لفريق بورتو البرتغالي.





ليفربول ينافس برشلونة على التعاقد مع لاعب من العيار الثقيل





ويبلغ دياز من العمر 24 عاماً، وهو لاعب متعدد الإستخدامات، قدم نفسه بشكل مميز مع بورتو، ومع منتخب بلاده في الفترة الأخيرة.





وتبلغ القيمة السوقية للاعب حسب موقع ترانفسير ماركت، 25 مليون يورو، حيث أنه شارك مع فريق بورتو حتى الآن في 106 مباريات، سجل خلالها 30 هدفًا، وصنع 14.