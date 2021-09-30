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أحمد سعد عن زواجه بـ علياء بسيوني: حاسس إني أول مرة ارتبط

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 02:45 ص
أحمد سعد وعلياء بسيوني
أحمد سعد وعلياء بسيوني
رنا حسين
عبر الفنان "أحمد سعد" عن حبه لزوجته "علياء بسيوني" أثناء استضافتهما مع الإعلامية "بسمة وهبة" في برنامجها "٩٠ دقيقة" الذي يذاع على قناة "المحور".


أكد "أحمد سعد" من خلال لقائه سعادته في زواجه بـ علياء بسيوني حيث قال:"حاسس إني أول مرة أرتبط في حياتي، وده بسببي أنا، في حاجات كتير في حياتي معملتهاش عملتها دلوقتي، وكنت دايمًا ناقم عليها، مكنتش بعمل حاجات الناس الطبيعية لكن مع علياء عملتها بسبب السن والاختلاف".


على الصعيد الآخر تخطت أغنية الفنان أحمد سعد "الملوك" التي شاركه في غنائها عنبة ودبل زوكش، حاجز ٣٥ مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب " والأغنية من إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج حسين شعبان.

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