علق أسامه عبدالكريم، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي السابق، على مستوى حراس الأهلي والزمالك، في وجود المدربين الأجانب.





أسامه عبدالكريم يقيم مستوى حراس الأهلي والزمالك في وجود المدربين الأجانب





وأكد أسامه عبدالكريم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "حارس المرمى يمثل 70% من قوة أي فريق".





وتابع، "لم نشاهد تطور كبير في مستوي حراس مرمى الزمالك خلال الموسم الماضي مع المدرب الأجنبي، ولكن مدرب حراس الأهلي أحدث طفرة كبيرة في أداء محمد الشناوي فقط، ولم يحدث نفس الأمر مع علي لطفي، ونشاهد فجوة كبيرة في حراسة مرمى الأهلي عند غياب الشناوي".



