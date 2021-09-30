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أسامه عبدالكريم يقيم مستوى حراس الأهلي والزمالك في وجود المدربين الأجانب
الخميس 30/سبتمبر/2021 - 04:30 ص
أمل الحلفاوي
علق أسامه عبدالكريم، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي السابق، على مستوى حراس الأهلي والزمالك، في وجود المدربين الأجانب.
أسامه عبدالكريم يقيم مستوى حراس الأهلي والزمالك في وجود المدربين الأجانب
وأكد أسامه عبدالكريم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "حارس المرمى يمثل 70% من قوة أي فريق".
وتابع، "لم نشاهد تطور كبير في مستوي حراس مرمى الزمالك خلال الموسم الماضي مع المدرب الأجنبي، ولكن مدرب حراس الأهلي أحدث طفرة كبيرة في أداء محمد الشناوي فقط، ولم يحدث نفس الأمر مع علي لطفي، ونشاهد فجوة كبيرة في حراسة مرمى الأهلي عند غياب الشناوي".
سبب مثير.. أسامة عبد الكريم يعلق على وجود مدربين الحراس الأجانب بالدوري المصري
كشف أسامه عبدالكريم، مدرب حراس منتخب مصر الأوليمبي السابق، عن سبب اعتماد الأندية على مدربين حراس أجانب.
وأوضح أسامه عبدالكريم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مصر تمتلك مدرسة كبيرة في حراسة المرمى على مدار تاريخها، ومدرب الحراس هو محلل أداء ومدير فني لحراس المرمى".
وتابع، "نعتمد في مصر على مدربين حراس أجانب بسبب عدم وجود تطوير أو دعم للمدربين المصريين، ونأمل أن يكون هناك مدربين حراس مرمى مصريين على مستوي عالي خلال الفترة المقبلة، والأعداد قلت كثيرًا عما ما مضى".