سمية الخشاب تثير الجدل بفيديو رقص عقب أول ظهور تليفزيوني لـ أحمد سعد وزوجته

نشرت الفنانة سمية الخشاب فيديو لها، وهي ترقص من أحد أعمالها، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".وجاء ذلك عقب حلقة الفنان أحمد سعد، مع زوجته علياء بسيوني في برنامج "90 دقيقة"، للإعلامية بسمة وهبة اليوم، واعتبر الجمهور أن ذلك تعليق منها على الحلقة وتصريحات الثنائي.وكشف الثنائي أحمد سعد وعلياء بسيوني، تفاصيل بداية علاقتهم، كما ردو على الإنتقادات التي وجهت لهم عقب زواجهم وإثارتهم الجدل عقب ذلك.على الصعيد الآخر تخطت أغنية الفنان أحمد سعد "الملوك" التي شاركه في غنائها عنبة ودبل زوكش، حاجز ٣٥ مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب " والأغنية من إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج حسين شعبان.