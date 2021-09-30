كشفت تقارير صحفية إسبانية، إن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع مدافع فريق إنتر، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





ريال مدريد يستهدف التعاقد مع صفقة نارية

ولم يتعاقد ريال مدريد مع مدافع هذا الصيف رغم رحيل سيرجيو راموس ورافائيل فاران، واكتفى بالنجم النمساوي دافيد ألابا الذي يمكنه اللعب في أكثر من مركز.





وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مدافع إنتر أليساندرو باستوني دخل دائرة اهتمامات ريال مدريد.

وتابعت الصحيفة، أن سعر المدافع الشاب يقدر بحوالي 60 مليون يورو، ومع ذلك لا يمانع ريال مدريد من دفع هذا المبلغ من أجل تعزيز دفاعه.





وارتبط ريال مدريد بالعديد من المدافعين على رأسهم جول كوندي مدافع إشبيلية، وباو توريس مدافع فياريال.