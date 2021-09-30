" أنا مسجل علاقات".. أحمد سعد يعلق على أزماته في علاقته

تصدر الفنان "أحمد سعد" التريند بعد أول ظهور إعلامي له مع زوجته "علياء بسيوني" والذي كان من خلال لقائهما مع الإعلامية "بسمة وهبة" في برنامجها "٩٠ دقيقة" الذي يذاع على قناة "المحور".





صرح الفنان "أحمد سعد" فى لقائه قائلًا:" أنا مسجل علاقات وعندي مشاكل والناس كلها عارفة" كما تحدث عن علاقته بزوجته:"حاولت أعمل معاها اللي فشلت أعمله في حياتي، بحيث إن علاقتنا مع بعض متبقاش على السوشيال ميديا عشان يبقى في خصوصية ونستمتع بيها".







و أثار أحمد سعد الجدل سابقًا عندما ألغى متابعة زوجته "علياء بسيوني" قبل زفافهما على مواقع التواصل الاجتماعي مما أثار الشكوك والشائعات حول انفصالهما ليرد أحمد سعد سريعًا وينفي كل ذلك مؤكدًا أنه يريد أن تكون علاقتهما بعيدة عن "السوشيال ميديا".







على الصعيد الآخر تخطت أغنية الفنان أحمد سعد "الملوك" التي شاركه في غنائها عنبة ودبل زوكش، حاجز ٣٥ مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب " والأغنية من إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج حسين شعبان.