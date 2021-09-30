



وجه أسامه عبدالكريم، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي، نصيحة إلى مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالرحيل عن القلعة الحمراء.





"عبدالكريم" ينصح حارس الأهلي بالرحيل ويكشف مفاجأة عن أبوجبل

وقال أسامه عبدالكريم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مصطفى شوبير حارس مميز جدًا، وسيكون له مستقبل كبير، لكن أتمنى ألا يظل كثيرًا تحت عباءة الأهلي، ويخرج للحصول على فرصة حقيقية مع أي نادٍ آخر".





كما أكد أنه يتفق مع اختيارات عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم، للمعسكر الحالي للمنتخب، مشيرًا، "عصام الحضري كان حارس كبير، فأعتقد أنه من السهل أن يصبح مدرب حراس كبير".





وكشف عن ترتيب أفضل 5 حراس مرمى في مصر، وهم، "محمد الشناوي في البداية، ثم محمد أبو جبل، ثم محمد بسام، ثم محمد صبحي، ثم محمود جاد".





أسامه عبدالكريم: الزمالك منع أبوجبل من التواجد في أولمبياد طوكيو

أكد اسامه عبدالكريم، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي السابق، أن الزمالك منع محمد أبوجبل، حارس مرمى الفريق من التواجد في أولمبياد طوكيو.



وأوضح عبدالكريم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الزمالك ظلم أبو جبل، قبل الأولمبياد أبوجبل كان منافسًا قويًا مع الشناوي في حراسة مرمى المنتخب الأول، لكن بعد استبعاده في الزمالك، تم استبعاده من حراسة المنتخب الأول، فلم يكن لدينا أي اختيار إلا الشناوي لحراسة مرمى المنتخب الأوليمبي في الأولمبياد".

وأشار، "كان لدينا أزمة في حراسة المرمى قبل كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، ولكننا وضعنا كل الثقة بمحمد صبحي الذي أجاد وتألق في البطولة".

وذكر، "اختيار محمد الشناوي ضمن الثلاثة الكبار المنضمين للمنتخب في الأولمبياد اختيار موفق جدًا، وأضاف إلينا الكثير".

واسترسل، "تلقيت بعض العروض منها نادي الاتحاد السكندري، أثناء العمل مع المنتخب الأوليمبي، لكني رفضت احترامًا لعملي وللكابتن شوقي غريب".



