ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الفرنسي آلان ساينت ماكسيمين نجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يقدم مستويات مثيرة للإعجاب مما جعله يجذب اهتمام العديد من الأندية.





صراع إنجليزي على نجم نيوكاسل يونايتد





وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن كلا من تشيلسي وليفربول الإنجليزيين يرغبان بالتعاقد مع ماكسيمين البالغ من العمر 24 عامًا.





وأفاد الموقع الإيطالي بأن النجم الفرنسي خاض في الموسم الحالي 7 مباريات في جميع البطولات وسجل هدفين وصنع 3 أهداف آخرين.





وأشار الموقع الإيطالي إلى أن ماكسيمين انضم إلى نيوكاسل في عام 2019 قادماً من نيس الفرنسي ويمتلك عقد مع نيوكاسل يمتد حتى 2026.