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تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 05:30 ص
الاهلي
الاهلي
محمد الدمتناوي
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره يونيون سبورتيف جيندراماري النيجري، ضمن منافسات دور الـ32 من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا
وتأهل فريق يونيون سبورتيف جيندراماري النيجري لدور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بفوزه على لوماسيجيه بطل بوروندي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور التمهيدي.

وتقام مباراة الذهاب أحد أيام 15 و16 و17 أكتوبر والعودة أحد أيام 22، 23، 24 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري المصري يوم 25 أكتوبر المقبل وفقًا لقرار رابطة الأندية المصرية، على أن يتم سحب قرعة المسابقة يوم 5 أكتوبر.

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مباراة الاهلي دوري ابطال افريقيا الاهلي

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