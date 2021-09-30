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أول تعليق من درة عقب تعيين نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 06:13 ص
درة
درة
مي مرسي
وجهت الفنانة درة رسالة لبلدها تونس، عقب تعيين نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية، وذلك من خلال تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت درة قائله: "فخورة ببلادي لاختيارها نجلاء_بودن لتكون اول أمرآة في تاريخ تونس والوطن العربي تحتل منصب رئيسة حكومة تونس.. درة".

وتشارك درة في فيلم "الكاهن" مع عدد من الفنانين منهم إياد نصار والنجم الكبير حسين فهمى وفتحى عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال.

كما كانت آخر أعمالها مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "بين السما والأرض" والذي حقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.

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