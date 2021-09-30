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مدافع إشبيلية يصدم ريال مدريد بقرار ناري

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 05:29 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد زويد
حسم الدولي الفرنسي جول كوندي، مدافع إشبيلية الإسباني، مستقبله مع النادي الأندلسي في ظل التقارير التي ربطته بالرحيل لريال مدريد في الميركاتو الشتوي المقبل.

جول لا يرغب في الرحيل عن إشبيلية
ونقل موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي تصريحات جول كوندي التي قال فيها :" نعلم جميعًا أن الصيف كان محمومًا ، ولن أقول أنه معقد. لكن هذا هو الماضي الآن".

وتابع :" أنا أركز على الفريق. الأداء الأكثر أهمية هو على أرض الملعب. الفريق يحتاجني وأنا بحاجة إلى الفريق أيضًا لتقديم أفضل ما لدي وهذا ما أحاول القيام به. حتى الآن ".

وأتم:" أنا راضٍ عن نتائج الفريق وأدائي الشخصي ، على الرغم من أنه لا يزال بإمكاني التحسن والحصول على موسم أفضل من الموسم السابق ".

ويرغب الملكي خلال الفترة المقبلة في تدعيم خط الدفاع بعد رحيل رفائيل فاران إلى مانشستر يونايتد في الانتقالات الصيفية الماضية.

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