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مهاجم بورتو على رادار برشلونة

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 06:01 ص
برشلونة
برشلونة
محمد نادر
دخل الكولومبي لويس دياز، مهاجم بورتو البرتغالي، دائرة اهتمامات نادي برشلونة الإسباني، لضمه في الفترة المقبلة.

مهاجم بورتو على رادار برشلونة 
ووفقاً لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الوضع الاقتصادي الذي يمر به برشلونة في الوقت الراهن، يجعله بعيدًا كل البعد عن القدرة على إبرام صفقات ثقيلة بملايين الدولارات من البطولات الأوروبية الكبرى.

ونتيجة لذلك بدأ البارسا يتابع عن كثب الشاب لوبي دياز، الذي سبق وان حصل على جائزة أفضل هداف لكوبا امريكا، باتساوي مع ليونيل ميسي.

ويرتبط الكولومبي لويس دياز بعقد مع بورتو البرتغالي، حتى عام 2024 وشرط 80 مليون يورو، الأمر الذي يجعل الصفقة تبدو مستحيلة في الوقت الحالي بالنسبة للبارسا.

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