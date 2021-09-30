هاجر أحمد تكشف عن مفاجأة بخصوص زواجها

كشفت الفنانة هاجر أحمد، عن تفاصيل علاقتها برجل الأعمال أحمد الحداد، قبل الزواج، وتقدمه لخطبتها، مشيرة إلي أن علاقة الارتباط جاءت بشكل سريع.



وقالت هاجر أحمد، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم: " عرفت زوجي أحمد الحداد، عن طريق أسرتي، وصليت استخارة، وارتحت، ووافقت في يومها على طول، وكان لدى تحفظات شديدة جدًا على شريك حياتي".



وتابعت هاجر، قائله: " استمرت فترة الخطوبة شهرين فقط، لذلك لم أعلن عنها للجمهور، لأنها فترة ليست طويلة، لذلك قررت أعلن عندما يتم تحديد موعد حفل الزفاف".



وقالت هاجر عن رأي الجمهور بزواجها : الناس اتخضت، لأني لم أُظهر للناس إني كنت علاقة ارتباط، لأني أنا قافلة على حياتي الشخصية، والناس كانت سعيدة بيا، وكنت سعيدة اكتر عندما رأيت أشخاص مرتدين نفس الجامبسوت بتاعة عقد قرآني".



