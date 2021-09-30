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تعرف على قائمة محمود الخطيب المنتظرة في انتخابات الأهلي

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 05:59 ص
الخطيب
الخطيب
أشرف عبدالناصر
حدّد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلش إدارة القلعة الحمراء المقرر لها نوفمبر المقبل.

الأهلي يحدّد موعد انتخابات مجلس الإدارة
واستقرّ مجلس الأهلي على فتح باب الترشح يوم 15 أكتوبر المقبل حتى يوم 21، من الشهر نفسه، على أن تجرى الانتخابات يومي 25 و 26 نوفمبر المقبل.

وعلم الفجر الرياضي، من مصدر داخل النادي، أن قائمة الخطيب في الانتخابات المقبلة سوف تشهد استبعاد الكفراوي ورانيا علواني ومهند مجدي وجوهر نبيل.

ويستمر المهندس خالد مرتجي في قائمة بيبو بالإضافة للدرندلي ومحمد سراج وطارق قنديل ومحمد الجارحي، بينما يظل موقف العامري فاروق غامضا حتى هذه اللحظة.

الكلمات المفتاحية

محمود الخطيب الاهلي إدارة القلعة الحمراء

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