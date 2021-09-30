سمية الخشاب تحذف تغريدة مثيرة للجدل عقب تصريحات أحمد سعد عن زوجته

أثارت "سمية الخشاب" الجدل بعد نشرها تغريدة تزامنًا مع أول ظهور إعلامي لزوجها السابق "أحمد سعد" وزوجته "علياء بسيونى" في "٩٠ دقيقة" مع الإعلامية "بسمة وهبة".







كتبت "الخشاب" على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائله:"من برا يعلم الله ومن جوا برضو يعلم الله" واعتبر البعض ذلك ردًا منها على "سعد" وزوجته ثم عادت وقامت بحذف هذه التغريدة من على حسابها.









يُذكر أن سمية الخشاب كانت قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2021، بمسلسل "موسى"، والذي حقق نجاحًا باهرًا، وشاركها فيه البطولة محمد رمضان، هبة مجدي، عبير صبري، وطليقها أحمد سعد الذي ظهر وهو يغني في أحد المشاهد، ما جعلها تتصدر التريند وقتها.