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هاجر أحمد: تامر محسن صاحب فضل كبير عليا بعد رفض أهلي دخولي التمثيل

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 06:43 ص
هاجر أحمد
هاجر أحمد
يارا أحمد


تحدثت الفنانة هاجر أحمد عن مشوارها الفني، وعن مساعدة المخرج تامر محسن لها في دخول مجال التمثيل، بعد دراستها في معهد الفنون المسرحية.

حيث قالت هاجر أحمد خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في معكم: "درست فنون مسرحية، وبعد التخرج ما شتغلتش لمدة سنتين، لأن أسرتي كانت رافضة دخولي مجال التمثيل".

وأضافت قائله: "في يوم ما كنت بشاهد مسلسل تحت السيطرة للفنانة نيلي كريم، وإخراج تامر محسن، شعرت بغيرة فنية، وقلت لي نفسي إزاى لم أشارك في عمل عظيم بهذا الشكل".

كما تابعت هاجر: "كتبت جواب للمخرج تامر محسن، قولت له أهلي مش موافقين على دخولي مجال التمثيل، وأنا رأيت مسلسل حضرتك، وشعرت بغيرة فنية لأني نفسي أمثل.. قلت مش هيرد عليا، ولكن بعد يومين رد، وقال لي رسالة لم أنساها وهى ما دام لديكي حلم، أوعي تسيبيه، وأقنعي أسرتك بهذا الحلم، كان متعاطف جدًا معايا.".

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