Advertisements

هاجر أحمد: تعرضت لإنتقادات كثيرة بسبب فستان حفل زفافي!

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 07:10 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
أكدت الفنانة هاجر أحمد، أنها تعرضت للكثير من الانتقادات، بسبب فستان زفافها، و أنها كانت تسأل كل شخص عن رأيه بالفعل في الفستان، مشيرة إلي أن الفستان لم ينل على إعجاب الكثير من الناس، ولكنه نال إعجابها.

وأضافت هاجر، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم: "تعرضت للكثير من الانتقادات من الناس، بسبب فستان فرحي، ولكن الفستان نال على إعجابي بشكل كبير، لأنه شكله كان بسيطا، وأنا بحب البساطة جدًا".

وتابعت هاجر قائله : " كنت سعيدة أوي برد فعل الناس بزواجي، ورأيت حبهم حتى كان اللي يشوفني في الشارع يقول لي مبروك، كنت أشعر إن العالم كله بيحتفل بيا".

وكانت احتفلت الفنانة هاجر أحمد في الفترة الماضية بحفل زفافها، على زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد، في أحد الفنادق بمنطقة التجمع الخامس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

الكلمات المفتاحية

هاجر احمد منى الشاذلي الفجر اخبار الفجر الفني احمد الحداد

أخبار تهمك

مدافع إشبيلية يصدم ريال مدريد بقرار ناري

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. موسيماني يطلب ضم صفقة غير متوقعة للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مهاجم بورتو على رادار برشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يحصل على توقيع الأخطبوط وأمر وحيد يعطل الصفقة

منذ أقل من ساعة

ليفربول ينافس برشلونة على التعاقد مع لاعب من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على قائمة محمود الخطيب المنتظرة في انتخابات الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقرر بيع نجمه مقابل 15 مليون جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 11 ساعة

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - لابورتا يستقر على مدرب برشلونة الجديد خلفًا لكومان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تعرف على موعد انتخابات نادي الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تفاصيل فصل عضو في مجلس الدولة بقرار من الرئيس بعد تعيينه بأيام

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يستهدف موهبة بايرن ميونيخ

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

بفستان مكشوف.. ميار الغيطي تكشف إصابتها بسرطان الثدي (صور)

أصالة تكشف حقيقة سخريتها من فستان رانيا يوسف

دنيا سمير غانم تبارك لهاني شاكر زفاف نجله (صورة)

نهال عنبر أبرز حضور زفاف نجل هاني شاكر

مرصع بالألماس الحر وتكلفته 15 مليون دولار.. فستان مي عمر يتصدر تريند جوجل اليوم

الجمهور يُلقن فيفي عبده درسًا قاسيًا بسبب صورة :"عيب عليكي"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:01 م

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

12:35 ص

مفاجأة.. الأهلي يحصل على توقيع الأخطبوط وأمر وحيد يعطل الصفقة

06:30 ص

عاجل - لابورتا يستقر على مدرب برشلونة الجديد خلفًا لكومان

11:27 م

عاجل - حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

10:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements