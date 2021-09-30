هاجر أحمد: تعرضت لإنتقادات كثيرة بسبب فستان حفل زفافي!

أكدت الفنانة هاجر أحمد، أنها تعرضت للكثير من الانتقادات، بسبب فستان زفافها، و أنها كانت تسأل كل شخص عن رأيه بالفعل في الفستان، مشيرة إلي أن الفستان لم ينل على إعجاب الكثير من الناس، ولكنه نال إعجابها.



وأضافت هاجر، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم: "تعرضت للكثير من الانتقادات من الناس، بسبب فستان فرحي، ولكن الفستان نال على إعجابي بشكل كبير، لأنه شكله كان بسيطا، وأنا بحب البساطة جدًا".



وتابعت هاجر قائله : " كنت سعيدة أوي برد فعل الناس بزواجي، ورأيت حبهم حتى كان اللي يشوفني في الشارع يقول لي مبروك، كنت أشعر إن العالم كله بيحتفل بيا".



وكانت احتفلت الفنانة هاجر أحمد في الفترة الماضية بحفل زفافها، على زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد، في أحد الفنادق بمنطقة التجمع الخامس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.



