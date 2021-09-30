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مفاجأة.. الأهلي يحصل على توقيع الأخطبوط وأمر وحيد يعطل الصفقة

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 06:30 ص
الاهلي
الاهلي
أشرف عبدالناصر
طالب الجنوب أفريقي بيتسو موييماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بضرورة التعاقد مع محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش في الميركاتو الشتوي المقبل.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد بسام
ويرغب موسيماني في تدعيم مركز حراسة المرمى بالتعاقد مع حارس الجيش بعد تألق بسام في نهائي السوبر، على أن تتم إعارة على لطفي أو شوبير في يناير المقبل.

وحصل الأهلي على نوقيع اللاعب تمهيدا للتعاقد معه، لكن إدارة ناديه رفضت رحيله بأي شكل خلال الميركاتو الحالي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقرر لها 16 أكتوبر المقبل بالنيجر في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال أفريقيا.

الكلمات المفتاحية

موسيماني محمد بسام طلائع الجيش الاهلي

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