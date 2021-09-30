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نجم يوفنتوس مطلوب في البريميرليج

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 06:31 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
غدير أحمد
كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن رغبة وست هام في الظفر بخدمات أحدي نجوم فريق يوفنتوس، خلال الفترة المقبلة.

نجم يوفنتوس مطلوب في البريميرليج
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن وست هام الإنجليزي يرغب في الظفر بخدمات الأمريكي ويستون ماكيني، لاعب يوفنتوس، من أجل تعزيز الجانب الهجومي في الفريق اللندني".

وأضافت:"أن إدارة الفريق الإنجليزي بدأت محادثاتها بالفعل مع نظيرتها في يوفنتوس، حول إمكانية ضم ماكيني خلال الفترة المقبلة".

وتابعت:"أن اهتمام وست هام بضم ماكيني، يأتي ليكون بديلًا لديكلان رايس، والذي ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم، وسط اهتمام بضمه من عمالقة البريميرليج".

والجدير بالذكر أن ماكيني يرتبط بعقد مع يوفنتوس، يمتد حتى صيف 2025، بعدما ضمه النادي الإيطالي نهائيًا من شالكه، مقابل 18.5 مليون يورو.

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس وفنتوس وستهام وست هام

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