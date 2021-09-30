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موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 وترتيب المجموعة

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 07:01 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
محمود دياب
يستعد منتخب مصر الأول لخوض مواجهة نظيره منتخب ليبيا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ويلتقي الفريقان ضمن فعاليات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة.

موعد مباراة مصر وليبيا
وتلقى اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد، خطابا يؤكد خلال موعد مباراة مصر وليبيا الشقيقية الجديد، على أن يكون اللقاء ما بين يومي 9 و12 أكتوبر المقبل، حيث تقام المباراة الأولى في مصر والثانية على أرض ليبيا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا
أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حصولها على حقوق إذاعة مباريات المنتخب المصري، على أرضه وخارجها في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال المقبل.

ويتواجد المنتخب الوطني في وصافة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، رفقة منتخبات ليبيا صاحب الصدارة برصيد 6 أهداف - الجابون ثالث الترتيب برصيد نقطة واحدة - انجولا متذيل الترتيب بدون نقاط.

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر ليبيا كيروش كاس العالم

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