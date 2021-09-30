يستهدف نادي ريال مدريد الحصول على خدمات أحد المواهب في صفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الملكي.





ريال مدريد يستهدف موهبة بايرن ميونيخ

وذكر موقع "دياريو جول" الإسباني أن نادي ريال مدريد الإسباني، يريد التعاقد مع الكندي الشاب، ألفونسو ديفيز، لاعب بايرن ميونخ الألماني في لفترة المقبلة، وذلك لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق في الجبهة اليسرى.





ويعد الجانب الأيسر من ريال مدريد مشكلة خطيرة وصداع للجميع. بدءًا من كارلو أنشيلوتي ، الذي كان عليه في بداية العام التأقلم بدون فيرلاند ميندي ومارسيلو.





ونجح نادي بايرن ميونيخ الألماني، في صيف عام 2018، في ضم الجناح الشاب ألفونسو ديفيز، من فريق فانكوفر وايتكابس المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم.